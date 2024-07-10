🚌 Крымские троллейбусы и автобусы перевезли больше 50 млн пассажиров за полгода Это на 45% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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🚌 Крымские троллейбусы и автобусы перевезли больше 50 млн пассажиров за полгода Это на 45% больше, чем за аналогичный период 2023 года.