Театр абсурда

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Перед врагами у России нет никаких обязательств

Перед врагами у России нет никаких обязательств

   "Россия – ответственный партнёр только с добросовестными партнёрами - но перед теми, кто ведёт экономическую войну, у страны нет обязательств", - заявил председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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