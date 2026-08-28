Приход Леона Кемстача, тайна «казачка» и уход Лизы Бойко: подробности 4 выпуска «Выживалити. Наследники»

В четвёртом выпуске второго сезона реалити-шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница!», прошедшем под главной темой «Ответственность», атмосфера на диком острове накалилась до предела.
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