Террористический скандал с ООН в Газе набирает обороты

Приостановка финансирования БАПОР рискует ускорить голод в секторе Газа. Правительства должны продолжать финансировать Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций (БАПОР) для помощи палестинским беженцам и организации работ, учитывая его жизненно важную роль в предотвращении ….
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