Стали известны подробности расчленения жены священником

Священник Михаил Зубарев, подозреваемый в убийстве и расчленении жены, скрыл, что стоял на учете в психоневрологическом диспансере при переезде из Мурманской области в Татарстан, пишет телеграм-канал Mash.
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