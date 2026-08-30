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Дьяков о Батракове: «Прекрасно дебютировал за «Галатасарай», отдал предголевую передачу. Хорошие предпосылки для успехов»

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «БроукБойз» Виталий Дьяков высказался о дебюте Алексея Батракова за «Галатасарай».

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