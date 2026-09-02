Зеленский анонсировал операцию "опасное небо". Почему сейчас? Самое интересное в ответе - имя

Украина начинает кампанию по блокированию русского воздушного пространства, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, намекнув на возможные атаки гражданских рейсов.
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Надо ударить по нему где бы он не прятался так чтоб от него мокрое место не осталось