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Царьград

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Зеленский анонсировал операцию "опасное небо". Почему сейчас? Самое интересное в ответе - имя

Зеленский анонсировал операцию "опасное небо". Почему сейчас? Самое интересное в ответе - имя

Украина начинает кампанию по блокированию русского воздушного пространства, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, намекнув на возможные атаки гражданских рейсов.

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