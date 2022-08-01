Центробанк рассказал о достопримечательностях, которые могут появиться на новых купюрах в 1 000 и 5 000 рублей

Для дизайна купюр номиналом 1 000 и 5 000 рублей, к выпуску которых планирует приступить российский Центробанк, рассматриваются около 30 объектов.
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