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Воронежские новости

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В Воронежской области БПЛА повредили жилые дома, машины, ЛЭП и подожгли здание

В Воронежской области БПЛА повредили жилые дома, машины, ЛЭП и подожгли здание

В результате инцидента повреждены три жилых дома, четыре автомобиля, трактор и опора ЛЭП, рассказываем подробностиГорячей выдалась ночь 7 сентября для системы ПВО в Воронежской области.

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