В Воронежской области БПЛА повредили жилые дома, машины, ЛЭП и подожгли здание

В результате инцидента повреждены три жилых дома, четыре автомобиля, трактор и опора ЛЭП, рассказываем подробностиГорячей выдалась ночь 7 сентября для системы ПВО в Воронежской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым