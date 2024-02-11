Уголовное дело возбудили по факту ДТП с 14 пострадавшими в Кузбассе

Полиция Кузбасса возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали 14 человек.На трассе Кузедеево - Мундыбаш – Таштагол столкнулись «Лада» и автобус «Волгабас», после чего в столкнувшиеся машины врезался другой автобус «ЛиАЗ».