В мэрии пообещали урегулировать тарифы на водоснабжение для курян

Мэр Курска Игорь Куцак провел совещание по работе предприятия «Курскводоканал». Главной причиной собрания стали жалобы курян на низкое качество питьевой воды и перебои с водоснабжением, в особенности в весеннее и летнее время года.
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