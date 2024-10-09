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Курские новости

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В мэрии пообещали урегулировать тарифы на водоснабжение для курян

В мэрии пообещали урегулировать тарифы на водоснабжение для курян

Мэр Курска Игорь Куцак провел совещание по работе предприятия «Курскводоканал». Главной причиной собрания стали жалобы курян на низкое качество питьевой воды и перебои с водоснабжением, в особенности в весеннее и летнее время года.

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