После угроз Макрона ракеты «Искандер» ударили по Кривому Рогу и Одессе

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. Недавно французский президент Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором призвал страны Европы объединить усилия для вооружения своих армий в ответ на предполагаемую угрозу со стороны России.
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