Владимир Якушев и Евгений Куйвашев встретились с жителями Тагила, пострадавшими от обрушения дома

Сегодня полпред президента на Урале Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретились с жителями Нижнего Тагила, пострадавшими от обрушения двух подъездов в доме на улице Сибирской.
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