Пентагон: в Афганистане остались боевики «Аль-Каиды» и ИГ

Боевики запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (ИГ) остаются в Афганистане, однако сколько их в Пентагоне не знают, заявил на брифинге для СМИ официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.