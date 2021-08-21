Газета Труд

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Пентагон: в Афганистане остались боевики «Аль-Каиды» и ИГ

Пентагон: в Афганистане остались боевики «Аль-Каиды» и ИГ

Боевики запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (ИГ) остаются в Афганистане, однако сколько их в Пентагоне не знают, заявил на брифинге для СМИ официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

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