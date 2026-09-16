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Царьград

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Автодор возобновил движение на трассе М-1 после пожара в Одинцово

Автодор возобновил движение на трассе М-1 после пожара в Одинцово

16 сентября движение на трассе М-1 "Беларусь" восстановлено после пожара на строительном рынке в Одинцово.

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