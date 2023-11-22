Вращайте барабан: почему заблуждаются креационисты

В 1925 году штат Теннесси принял закон, запрещающий преподавателям государственных школ и университетов отрицать библейские учения о происхождении человека и преподавать теорию эволюции человека на низших формах животных.
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