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Царьград

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Новокузнечанину добавили полгода тюрьмы за грабеж цепочки за 229 тысяч

Новокузнечанину добавили полгода тюрьмы за грабеж цепочки за 229 тысяч

Жителю Новокузнецка увеличили срок заключения за грабеж после вмешательства прокуратуры. Апелляционная инстанция прибавила к первоначальному наказанию полгода.

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