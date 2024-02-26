Через 7,6 миллиардов лет Луна вернется на Землю, чтобы умереть

Учитывая, как сложно и дорого нам доставлять грузы с Земли на Луну, можно задаться вопросом, вернется ли когда-нибудь Луна обратно на Землю, место своего рождения? В эти тревожные времена мне приятно сообщить хорошую новость: “Да, Луна вернется домой”.
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