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ИА Регнум

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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 244 украинских беспилотника

Свыше 240 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены ночью над 19 российскими регионами и морской акваторией.

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