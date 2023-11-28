Растерянность и страх перед грядущим: готово ли украинское общество к долгой зиме?

валерии темников

Как обустроить б/у окраину? Да очень просто! Строжайшая ФИЛЬТРАЦИЯ, проверка до 7 колена! Про российских в одну сторону, "Грязных "в РЕЗЕРВАЦИИ за 70 параллель. Без хрущёвских оттепелей, что бы споры бандеризма вымерзли и не проросли вновь. Пример США в отношении к индейцам является ПРЕЦЕДЕНТОМ, а по сему Россия имеет ЮРИДИЧЕСКОЕ ВПРАВО на массовое перемещении хохлов в зоны отчуждения. (ХОХОЛ - Это бандеровцы, их семьи и им сочувствующие)