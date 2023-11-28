Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Растерянность и страх перед грядущим: готово ли украинское общество к долгой зиме?

Растерянность и страх перед грядущим: готово ли украинское общество к долгой зиме?

Климатическая зима на этой неделе вступила в свои права, что вполне прочувствовало на себе украинское население.

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Комментарии
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валерии темников
Как обустроить б/у окраину?  Да очень просто!   Строжайшая ФИЛЬТРАЦИЯ, проверка до 7 колена!  Про российских в одну сторону, &quot;Грязных &quot;в РЕЗЕРВАЦИИ  за 70 параллель. Без хрущёвских оттепелей, что бы споры бандеризма вымерзли и не проросли вновь. Пример США  в отношении к индейцам является ПРЕЦЕДЕНТОМ, а по сему Россия имеет  ЮРИДИЧЕСКОЕ ВПРАВО  на массовое перемещении хохлов в зоны отчуждения.  (ХОХОЛ - Это бандеровцы, их семьи и им сочувствующие)
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