Садовод Туманов: собранные на даче яблоки важно перебрать

Собранный на даче урожай яблок важно перебрать, чтобы продлить срок хранения. Об этом aif.ru рассказал председатель общественной организации «Московский союз садоводов», эксперт Андрей Туманов.
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