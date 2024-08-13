Трамп прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота, заявил кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску.
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