ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 сентября 2021 года

Энергетический прогноз на тридцатое сентября 2021 года. Числовой код 742 =Ад - это изначальная форма, зарождающая разумную Сущность =Без Любви человек никогда не узнает, какую музыку он носил в своём сердце = Без пробуждения Сил благородства не сможет явиться Дар различения = Благоприятных вам Планов и Намерений, и духовных Совершенствований! = Ваша Жизнь – это Дар! Даже те испытания, которые приходят – это Дар = В Жизни очень важно найти того, кто смотрит на этот Мир так же, как и ты = В качестве базовой для создания людей Шестой расы оставлена Пятая = Внешний Мир – это зеркальное отражение вашей внутренней реальности = Возможность спокойного разрешения любой жизненной ситуации = Всегда надо начинать только с себя! Измени себя – и весь Мир изменится! =Вселенная – это Матрица, существующая в Пространстве/Времени = Всё происходит именно так, как происходит.