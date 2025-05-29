В Подмосковье сотрудники полиции вместе с общественниками приняли участие в акции «Полиция на страже детства»

В преддверии Дня защиты детей сотрудники УМВД России по Дмитровскому г.о., председатель Общественного совета Виктор Колосов и его заместитель Олег Белоусов в рамках акции «Полиция на страже детства» приняли участие в празднике, организованном для детей из Семейного центра «Остров надежды».