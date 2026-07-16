Невилл о критике от Ромеро: «Они с Лисандро должны обнимать Месси каждый день, потому что он вытаскивал их из трясины. Аргентина победила Англию не благодаря центральным защитникам»

Бывший защитник « Манчестер Юнайтед » Гари Невилл ответил на слова Кристиана Ромеро . В преддверии игры сборных Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира (1:2) Невилл заявил, что Ромеро и Лисандро Мартинес «одновременно лучшая и худшая пара центральных защитников в мире».
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