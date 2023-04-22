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Российские ученые разработали нейросеть для предсказания Эль-Ниньо

Российские ученые разработали нейросеть для предсказания Эль-Ниньо

Проект был реализован совместно с Yandex Cloud. Команда специалистов из Высшей школы экономики и Школы анализа данных Яндекса совместно с облачной платформой Yandex Cloud разрабатывают нейросеть для предсказания климатического феномена Эль-Ниньо.

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