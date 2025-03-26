Посол Мирошник заявил, что ВСУ намеренно подорвали сотрудницу «Первого канала» Анну Прокофьеву

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в результате подрыва на мине, которую, по утверждению российского дипломата Родион Мирошника, целенаправленно разместили Вооруженные силы Украины в зоне перемещения гражданских лиц.
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