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Посол Мирошник заявил, что ВСУ намеренно подорвали сотрудницу «Первого канала» Анну Прокофьеву

Посол Мирошник заявил, что ВСУ намеренно подорвали сотрудницу «Первого канала» Анну Прокофьеву

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в результате подрыва на мине, которую, по утверждению российского дипломата Родион Мирошника, целенаправленно разместили Вооруженные силы Украины в зоне перемещения гражданских лиц.

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