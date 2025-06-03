Новый боевой лазер для российской ПВО Новый мобильный лазерный комплекс на замаскированной позиции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Новый боевой лазер для российской ПВО Новый мобильный лазерный комплекс на замаскированной позиции.
Свежие комментарии