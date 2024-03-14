Интрига вокруг выборов Президента России в Латвии

Как латвийский министр юстиции с релокантами поссорилась Министр юстиции Латвии Инесса Либиня-Эгнере заявила о том, что те проживающие в Латвии граждане России, которые пойдут голосовать на выборах российского президента, «поддерживают войну».
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