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Fidelity огласила 25-й ежегодный расчет расходов пенсионеров на медицину и расширила SMA-линейку

Fidelity огласила 25-й ежегодный расчет расходов пенсионеров на медицину и расширила SMA-линейку

Бостон, 21 июля 2026 года — Инвестиционная корпорация Fidelity Investments обнародовала юбилейный, 25-й ежегодный аналитический отчет Retiree Health Care Cost Estimate, посвященный детальной оценке будущих медицинских расходов населения при выходе на заслуженный отдых.

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