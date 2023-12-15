Психолог рассказала, как оригинально вручить детям новогодние подарки Алёна ЮрьеваНовогодняя пора – время чудес и подарков, но что, если обыденные способы их вручения превратить в настоящее приключение? Давайте уйдем от традиций и создадим уникальный квест, который станет настоящей магией для детей.