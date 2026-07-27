GamesIndustry.biz: Meccha Chameleon стала второй самой прибыльной игрой июня

Инди-игра Meccha Chameleon стала одним из главных коммерческих успехов игрового рынка 2026 года. Проект занял второе место среди самых прибыльных игр на ПК по итогам июня, уступив только условно-бесплатной Fortnite от Epic Games, сообщает GamesIndustry.