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Газета.ру

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GamesIndustry.biz: Meccha Chameleon стала второй самой прибыльной игрой июня

GamesIndustry.biz: Meccha Chameleon стала второй самой прибыльной игрой июня

Инди-игра Meccha Chameleon стала одним из главных коммерческих успехов игрового рынка 2026 года. Проект занял второе место среди самых прибыльных игр на ПК по итогам июня, уступив только условно-бесплатной Fortnite от Epic Games, сообщает GamesIndustry.

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