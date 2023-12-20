В Уфе прошла встреча с иностранными студентами

На базе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы проведена рабочая встреча с иностранными студентами для обсуждения вопросов социально-культурной адаптации и разъяснения норм законодательства.
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