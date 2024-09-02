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Когда слова прикрывают документы: как Матвиенко связала Россию обязательствами по миграции

Когда слова прикрывают документы: как Матвиенко связала Россию обязательствами по миграции

Avia.pro - СМИ Истоки проблемы: начало «дружбы» Всё началось в далёком 1992 году. Представьте себе: страна только-только выходит из огромного советского прошлого, пытается понять, как строить своё будущее, и вдруг на международной арене появляется организация — Международная организация по миграции (МОМ), которая предлагает оказать помощь в решении проблем внутренне перемещённых лиц.

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Комментарии
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salnikovoleg salnikov
Не путай трампа и обнуленную питерскую крысу. он уже давно потерял связь с реальностью и живет в своём паралельном мире. где до сих пор всенарода - братья. деды воевали и прочая мифология советского периода.
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1 час.
Стэйси
Кухарка не смогла...такого наворотила ...за полстакана😱
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1 час.
Стэйси
Да она уже на пенсии давным давно, а всё за теплое поджопное место держится у кормушки, хотя там уже не на одно десятилетие запасы сделаны
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1 час.

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