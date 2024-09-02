Когда слова прикрывают документы: как Матвиенко связала Россию обязательствами по миграции

Не путай трампа и обнуленную питерскую крысу. он уже давно потерял связь с реальностью и живет в своём паралельном мире. где до сих пор всенарода - братья. деды воевали и прочая мифология советского периода.

Стэйси

Да она уже на пенсии давным давно, а всё за теплое поджопное место держится у кормушки, хотя там уже не на одно десятилетие запасы сделаны