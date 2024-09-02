"Гиацинты-Б" уничтожили пункт и минометный расчет ВСУ на правобережье Днепра

Скриншот видео Артрасчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" десантников ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации и минометный расчет военнослужащих ВСУ и украинских националистов на правобережье Днепра в Херсонской области.
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