ATF Director Denies Existence Of Gun Registry, Warns That Future Admins Could Develop One Authored by Michael Clements via The Epoch Times, Gun Owners of America and members of Congress are renewing their call for the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (ATF) to destroy approximately 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым