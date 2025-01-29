Володин: подготовка США покушения на Путина — это прямой путь к ядерной войне

Заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на президента России Владимира Путина, нужно воспринимать серьёзно.
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