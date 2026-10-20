Генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый заявил в беседе с«РБ Спорт», что команда планирует подать документы на лицензирование Российского футбольного союза (РФС) после завершения текущего сезона.
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