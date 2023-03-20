Как сделать квартиру прохладной в жару?

Лето — это всегда жара, спастись от которой можно только в оборудованном кондиционером помещении. Но стоит такой прибор далеко не во всех городских квартирах, так что людям часто приходится изобретать свои способы спасения.
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