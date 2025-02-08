LAntiDiplomatico: Скандал с Умеровым угрожает поставкам западной помощи Украине

Скандал, связанный с разбирательствами вокруг министра обороны Украины Рустема Умерова, может подорвать поставки военной помощи Киеву со стороны западных стран, сообщило 1 февраля итальянское издание L'AntiDiplomatico.
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