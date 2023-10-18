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Путин в Китае: президент РФ провел встречи с лидерами шести стран, открыл форум и готовится к переговорам с Си Цзиньпином

Путин в Китае: президент РФ провел встречи с лидерами шести стран, открыл форум и готовится к переговорам с Си Цзиньпином

В Китае стартовал форум «Один пояс — один путь» с участием российского президента Владимира Путина. Накануне у него уже состоялись встречи с лидерами Венгрии, Вьетнама, Монголии, Таиланда, Лаоса, Пакистана.

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