Трамп уволил Карин Жан-Пьер из попечительского совета центра имени Джона Кеннеди

TASS/Zuma Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди, сообщает The New York Times.
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