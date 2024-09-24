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РИА Новый день

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«Хезболла» провела 6 атак на аэропорт и авиабазу в Израиле

«Хезболла» провела 6 атак на аэропорт и авиабазу в Израиле

Движение «Хезболла» сообщило о шести ракетных атаках на военный аэропорт и авиабазу в Израиле. В заявлении говорится, что движение действовало в поддержку палестинского народа в Газе и для защиты народа Ливана.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Хезболла,мочи пейсатых!!!!
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20 час.

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