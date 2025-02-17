КОШКИН Принимайте, дядя,антираскатин, ушейте рот и изучайте вот эту книгу. Что-то быстро предложения Вашингтона стали напоминать меню из несбыточных фантазий.
Келлог: Россия должна поступиться территорией, сократить армию и порвать с Китаем, Ираном и КНДР
Комментарии
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Константин Самарин
Странно, что Путин вообще согласился на переговоры, если до этого заявил, что не видит с кем с украинской стороны вести переговоры, поскольку Зеленский "просроченный".
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6 час.
вд
валерий двойнишников
...очень просто. Экономически Россия не готова. Это не Сов. Союз!
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6 час.
Юрий Золотарев
Угу! И есчо: Россия обязана открыть недра Сибири (и прочее) мерикосам, отдать Сахалин (и часть Сибири) япошам, присоединить Европейскую (ВСЮ!) часть страны к Польше и сделать Зэлэнського пожЫзненным прызыдэнтом России! Это - для начала...
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5 час.
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