Келлог: Россия должна поступиться территорией, сократить армию и порвать с Китаем, Ираном и КНДР

Константин Самарин Странно, что Путин вообще согласился на переговоры, если до этого заявил, что не видит с кем с украинской стороны вести переговоры, поскольку Зеленский "просроченный".

вд валерий двойнишников ...очень просто. Экономически Россия не готова. Это не Сов. Союз!