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Парижское сборищие

Парижское сборищие

Сборище в Париже, где обсуждали, что делать Европе после речи Вэнса и новой политики США.Как заявил Туск, к каким-то конкретным результатам участники не пришли и по итогам ничего нового кроме привычных банальностей про свободу, демократию и поддержку нацистского режима на Украине не родили.

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