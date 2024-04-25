Токаев призвал к сдержанности и толерантности в языковом вопросе

Необходимо проявлять сдержанность и толерантность в языковом вопросе. Об этом 25 апреля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании 33-й сессии Ассамблеи народа страны «Единство.
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