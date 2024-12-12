В Пентагоне не смогли объяснить оснований присутствия США в Сирии

Global Look Press /news.ru / Petrov Sergey Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх пришла в замешательство, услышав вопрос о юридических основаниях пребывания военных США на территории Сирии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии