«Главное — не лайкать лишнего» Россияне на Олимпиаде-2024: кто эти 15 спортсменов и на что они претендуют?

На Олимпиаду-2024 в Париже допущены 15 россиян в нейтральном статусе. Для сравнения: на предыдущих летних Играх в Токио, когда наш спорт уже попал под санкции, также без гимна и флага соревновались 336 российских спортсменов.
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