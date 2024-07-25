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«Главное — не лайкать лишнего» Россияне на Олимпиаде-2024: кто эти 15 спортсменов и на что они претендуют?

«Главное — не лайкать лишнего» Россияне на Олимпиаде-2024: кто эти 15 спортсменов и на что они претендуют?

На Олимпиаду-2024 в Париже допущены 15 россиян в нейтральном статусе. Для сравнения: на предыдущих летних Играх в Токио, когда наш спорт уже попал под санкции, также без гимна и флага соревновались 336 российских спортсменов.

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