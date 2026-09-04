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Путин поддержал предложение присвоить трем городам УрФО звание «Город трудовой доблести»

Путин поддержал предложение присвоить трем городам УрФО звание «Город трудовой доблести»

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел заседание организационного комитета «Победа».

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