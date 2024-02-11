Студенты Казанского федерального университета решили покинуть аудиторию во время лекции, которую проводила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Студенты КФУ покинули зал во время выступления Мизулиной
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ALEKSANDR ROGOV
Гнать пи - ов либерастов из вузов! Это враги России!
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11 час.
Надежда Белугина
С молодёжью надо разговаривать, объяснять ситуацию и убеждать, а не угрожать законами. Холодные души оттолкнут студентов и подтолкнут в стан врага. Всё это время молодёжь была под влиянием западных кураторов, которые были и среди преподавателей. А теперь наши руководители решили взять их в руки и покарать за своеволие. Ведь молодая ещё Мизулина, почти ровесница студентам, понимать должна, как всё было, а уже официальна и отдалена от живых людей наказанием. За что? За то, что не вливая в их души нектар, сделали их в своей стране чужими? Познер, Ургант, Акунин, Быков, Собчак и др. не ленились использовать время на воспитание в своём духе. Теперь по щелчку перевоспитать не получится. Понадобится время и много усилий, потому что много упущено времени, чтобы вырастить гражданина страны.
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6 час.
Надежда Белугина
НЕ ОТТОЛКНИТЕ СВОЁ БУДУЩЕЕ! РОДИНА! ЛЮБИ СВОИХ ДЕТЕЙ! Надежда Белугина-Подюжская Родина! Люби своих детей! Озорных, безбашенных мальчишек, Девочек, что принцев ждут из книжек. Пусть узнают о любви твоей! Одари вниманием сполна И счастливой жизнью без обмана, Будь, не пряча прибыль по карманам, Вместе с нами ты. Для всех одна. Те, что дружбу ценят за зерно, Не прольют за нас ни капли крови, Не придут с поддержкой и любовью. С тем, кто больше даст им, заодно. Вёрткие, ползучие ужи Вдруг гадюкой могут обернуться, Не успеешь даже оглянуться, Нож в спине – и вмиг не убежишь. От отчётов подними глаза, В них лишь ложь, разбавленная влагой. Сколько зря исписанной бумаги! Лучше нам словами рассказать. Полюби нас, Родина, сейчас, Чтоб росли в заботе и вниманье, Не тогда, когда уже при званьях Пригодимся в самый трудный час. Полюби, великая страна, Не в момент, когда нужны солдаты Со своей могучей силой ратной, А в тот час, когда ТЫ нам нужна. Не гневись, ТВОЯ ошибка в том, Что бурьян пророс в заблудших душах, Про обиды на себя послушай, Ни суди сейчас… да и потом. Без тебя мужали и росли, Бизнесом отброшенные всуе. Не гордясь тобой и не ликуя, Молча по дороге рядом шли. Возле скоморохов мишуры, Блёсток и жеманства не мужского Что могло родиться в нас такого, Что полезно было б для страны? Но ведь знаешь, сохранили мы, Что дано нам Богом, не тобою, Встали вместе пред большой бедою С верой сохранившие умы. Присмотрись. Ведь мы не хуже тех, Что мигрантами зовут отныне. Но своих сравнив с сухой полынью, Не надейся на большой успех. Друг без друга нам с тобой нельзя. Верить в то нас научили войны. Мы – в тебе. Ты в нас живи достойно И люби – у нас одна стезя. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123080202373
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6 час.
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